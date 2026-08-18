اتحاد المزارعين الألمان يتوقع تراجع محصول الحبوب بشكل كبير

سجل المزارعون الألمان هذا الصيف محصولا أقل بكثير من المعتاد بسبب الجفاف الطويل وموجة الحر.

ويتوقع اتحاد المزارعين الألمان أن يبلغ محصول الحبوب هذا العام نحو 41.9 مليون طن، وهو مستوى أقل من المتوسط وأقل بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي. إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق.

وقال رئيس اتحاد المزارعين، يواخيم روكفيد: "قلة الأمطار، خصوصا في جنوب وغرب ألمانيا، أدت إلى انخفاض المحاصيل، ووصل الأمر في بعض المحاصيل إلى حد التلف".

وعزا روكفيد ذلك إلى ربيع جاف بشكل غير معتاد وموجة حر في النصف الثاني من يونيو، مضيفا أن طبيعة المنطقة الزراعية كان لها هذا العام دور في تحديد حجم المحصول أكثر من أي وقت مضى.

وأشار روكفيد إلى تسجيل خسائر، من بين محاصيل أخرى، في القمح الشتوي وبذور اللفت الشتوية، التي تعرضت أيضا لأضرار بسبب الآفات.

وبحسب بيانات اتحاد المزارعين، فإن محصول البطاطس يتجه إلى تسجيل نتائج متوسطة أو أقل من المتوسط. كما تواجه بعض المناطق مشكلات في إنتاج العشب والذرة المستخدمة كعلف للحيوانات.

وطالب اتحاد المزارعين الحكومة الألمانية بتقديم مساعدات مالية فورية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها كثير من المزارع. وقال روكفيد: "تحتاج مزارعنا حاليا إلى البذور والديزل، وفي وقت لاحق إلى الأسمدة ومواد حماية النباتات"، مضيفا أن المزارعين لن يتمكنوا من تمويل المحصول المقبل من دون توفير السيولة المالية اللازمة.