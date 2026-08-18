الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

جاء ذلك في رده على سؤال وجهه إليه مراسل الأناضول بشأن موقف الأمم المتحدة من إعلان إسرائيل رفض خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وردود الفعل الدولية على هذا الموقف، إلى جانب استمرار الهجمات والحصار على القطاع.

وأكد الخيطان، أن موقف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الشأن لم يتغير، مضيفاً: "نطالب بوقف النزاعات فورا، وضمان محاسبة كاملة للمسؤولين عن جميع التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وشدد الخيطان على ضرورة أن يستند أي حل للصراع إلى حقوق الإنسان، داعيا جميع الدول ذات النفوذ إلى بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق ذلك.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وعلى الرغم من الاتفاق الذي ينص على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية، استمرت الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع.

وكان الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أعلن أن حركة حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة طرحها في 21 مايو 2026، لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب خطة النقاط الـ15 التي أقرها "مجلس السلام" بشأن غزة، ووافقت عليها حماس، متمسكا بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.