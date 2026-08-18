ترامب ينشر خريطة لمضيق هرمز عليها عبارة «أرض أمريكية جديدة»

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، خريطة لمضيق هرمز، وعليها عبارة: «أرض أمريكية جديدة».

جاء ذلك بعد أيام من تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه سيعلن «قريبًا» مضيق هرمز جزءًا من أراضي الولايات المتحدة، معتبرًا أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية.

وقال ترامب ضاحكًا، خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة في ولاية نيويورك: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران، التي تتعرض لهزيمة قاسية للغاية، سأعلن قريبًا مضيق هرمز أرضًا تابعة للولايات المتحدة».

وبعدها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول لم تسمه في البيت الأبيض، قوله إن ترامب كان يمزح.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره وعناصر الشرطة: «نحن نفرض الحصار. لا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر».

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة «إكس» في وقت مبكر من السبت: «لن يُفتح هذا المضيق أو يُغلق إلا بأمر من إيران، وما دمتم لا تقبلون حقيقة الهزيمة وتواصلون الاستغراق في الأوهام، فستواصل إيران فرض الحصار».

وأكد غريب آبادي، السبت، أن مضيق هرمز «سيبقى إيرانيًا»، وقال في منشور على منصة «إكس» إنه «لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة أو حاملة طائرات، أو بإصدار أمر أو إلقاء خطاب انتخابي».