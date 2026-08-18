إغلاق الشركات في ألمانيا يقترب من أعلى مستوى في 20 عاما

شهدت ألمانيا إغلاق 187 ألفا و744 شركة العام الماضي، وهو أعلى عدد من حالات إغلاق الشركات في نحو 20 عاما، وفقا لتحليل سنوي مشترك أجرته شركة "كريديت ريفورم" ومركز "لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) ونُشر اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد الشركات المغلقة بنحو 10% مقارنة بعام 2024. وكانت آخر مرة سجلت فيها ألمانيا عددا أكبر من حالات إغلاق الشركات في عام 2007، عندما بلغ العدد نحو 208 آلاف شركة. وشهد العام الماضي ثاني زيادة متتالية في عدد حالات الإغلاق.

وقال باتريك-لودفيش هانتسش، رئيس قسم البحوث الاقتصادية في "كريديت ريفورم": "ديناميكية الأزمة تنتشر الآن في جميع قطاعات الاقتصاد... وعلى خلاف السنوات السابقة، تتوقف الآن أيضا عن العمل شركات كانت تتمتع بوضع جيد".

وأظهر التحليل ارتفاع عدد حالات إغلاق الشركات في جميع القطاعات تقريبا خلال العام الماضي. وكان الاتجاه أكثر وضوحا في قطاع الضيافة، حيث أغلقت نحو 15 ألف شركة تعمل في المطاعم والإقامة أبوابها في عام 2025، بزيادة 15% مقارنة بعام 2024.

ووفقا للخبراء، استمر أيضا الاتجاه السلبي الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية منذ نحو 10 سنوات. وبلغ عدد حالات الإغلاق فيه نحو 11 ألفا، أي ضعف العدد المسجل تقريبا في عام 2008. كما أغلقت نحو 5 آلاف و500 عيادة طبية العام الماضي، بزيادة 23% مقارنة بعام 2024، وغالبا ما كان السبب تقاعد الأطباء وعدم العثور على من يتولى إدارة عياداتهم.

كما شمل الإغلاق نحو 11 ألف شركة صناعية، بزيادة 10% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الباحثة في مركز "لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)، ساندرا جوتشالك، أن 13% فقط من نحو 190 ألف حالة إغلاق مسجلة العام الماضي كانت ناجمة عن إجراءات إعسار، مشيرة إلى أن غالبية الشركات تنهي أنشطتها دون ضجة تذكر.

وقالت جوتشالك: "تغلق شركات متزايدة أبوابها لأن أصحابها يتقاعدون ولا يجدون من يخلفهم. ويحدث نحو ثلث حالات الإغلاق الطوعي حاليا لأسباب مرتبطة بالتقدم في السن، وهي نسبة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 10 أو 15 عاما".