ألمانيا تزيد مساعداتها لمكافحة إيبولا في الكونغو

زادت ألمانيا مساعداتها لمكافحة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمقدار 11 مليون يورو إضافية.

وقالت وزيرة التنمية ريم العبلي رادوفان في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج"، اليوم الثلاثاء: "علينا أن نحافظ على قدرتنا على التحرك، خصوصا في أوقات الأزمات. والأمر يتعلق الآن قبل كل شيء بكيفية تحقيق الكثير رغم قلة الموارد".

وأكدت وزارة التنمية، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، زيادة المساعدات.

وأضافت الوزيرة، أن الوضع في الكونغو "خطير للغاية"، وأكدت: "يمكننا الآن أن نفترض أن هذا هو أسوأ تفش لإيبولا في تاريخ البلاد"، مشيرة إلى أن الوضع يزداد صعوبة بسبب وجود نزاعات مسلحة هناك، وقالت: "من الصعب للغاية على العاملين في مجال الصحة هناك الوصول إلى الناس من الأساس".

وذكرت الوزيرة أن ألمانيا تقدم معدات، وتوفر مختبرات متنقلة، وتدرب العاملين في مجال الصحة على توعية الناس في الكونغو بالمرض.