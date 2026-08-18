جارديان: انتهاء وقف النار بين واشنطن وطهران يرفع تكاليف الاقتراض الحكومي لأعلى مستوياتها منذ عقود

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي لأعلى مستوياتها منذ عقود مع انتهاء وقف إطلاق النار، بين الولايات المتحدة وإيران وتضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق دائم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تُكثف الحكومات الإنفاق الدفاعي، وهو ما يتوقع أن يدفع بالاقتراض إلى مستويات أعلى في دول أوروبية كبرى مثل ألمانيا وبريطانيا.

ولا يوجد أي تقدم في إعادة فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية في الظروف العادية.

وصرح مسئول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز للأنباء، أمس، بأن طهران ستتحول إلى وضع عسكري "هجومي شامل" بسبب تعثر محادثات اتفاق السلام.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف سلطنة عُمان إذا "عرقلت" المفاوضات، واستبعد تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران الذي انتهى أمس.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.2% ليبلغ ما يزيد قليلا على 91 دولارا للبرميل صباح اليوم الثلاثاء، ويخشى المستثمرون من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم.

وبحسب الصحيفة، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى 5.324% اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2007.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام إلى 4.736%، بينما صعد عائد السندات الحكومية اليابانية المكافئة بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصبح 2.945%، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة عقود.

وكذلك ارتفع عائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 أعوام بمقدار 2.6 نقطة أساس ليبلغ 5.076%.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بينما بلغ عائد السندات الفرنسية المكافئة أعلى مستوى له في 16 عاما.

وصرح جوردون كير، استراتيجي الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى وكالة "KBRA" للتصنيف الائتماني قائلا: "تصب الأسواق تركيزها بشكل متزايد على احتمالية زيادة الإنفاق الحكومي في أنحاء أوروبا؛ وهذا الأمر، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالتضخم، يساهم في فرض ضغوط صعودية على عوائد السندات طويلة الأجل".

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 2.5%، في حين تشهد المؤشرات الأوروبية تداولا عند مستويات أقل قليلا.

وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.15%، وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5%، ليتجه بذلك نحو تسجيل خسائر لليوم الخامس على التوالي.