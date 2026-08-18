الفلبين: نقل حاملة الطائرات الأمريكية لن يؤثر على الأنشطة العسكرية مع الولايات المتحدة

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية اليوم الثلاثاء، أن مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج واشنطن" من المحيط الهادئ لن تؤثر على أي أنشطة مخطط لها بين الوحدات العسكرية الفلبينية والأمريكية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية الأدميرال روي فينسنت ترينيداد - في مؤتمر صحفي - "بالنسبة للفلبين، فإن انتقال مجموعة حاملة طائرات قتالية من قيادة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط لن يؤثر على أنشطة مجلس الدفاع المشترك - مجلس المشاركة الأمنية لهذا العام. في الواقع، نحن الآن في منتصف العام، وقد تجاوزنا منتصفه بالفعل. وتم تنفيذ العديد من الأنشطة".

وأكد ترينيداد، أن الالتزام الدفاعي بين الفلبين والولايات المتحدة "راسخ لا يتزعزع"، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وأضاف: "لا نتوقع أي تراجع أو تباطؤ في أنشطتنا الدفاعية المشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة".