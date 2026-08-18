ماجد الأنصاري: قطر تريد اتفاقا يفتح مضيق هرمز ويوقف إطلاق النار

أكدت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، أن الجهود بالمرحلة الحالية تنصب على نزع فتيل الأزمة الحالية وعودة طرفي الأزمة لطاولة الحوار.

ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قوله في مؤتمر صحفي بالدوحة اليوم، إن الجهد الحالي منصب على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم"، مشيرا إلى أن جهودهم بالمرحلة الحالية تنصب على إيقاف التصعيد وعودة طرفي الأزمة لطاولة الحوار.

وأضاف، "ما نريده في قطر هو اتفاق على فتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في الوقت نفسه".

وفيما يتعلق بأزمة الطياريين الإيرانيين، قال الأنصاري: "عثرنا في 19 مارس الماضي على بقايا أحد الطيارين اللذين اخترقا الأجواء القطرية".

وأضاف، "سلمنا الجانب الإيراني رفات أحد الطيارين اللذين اخترقا الأجواء القطرية"، موضحا أن "الجانب الإيراني لم يستجب لدعوتنا بإرسال فريق فني للاطلاع على عمليات البحث".

وعن التطورات في فلسطين، أكد الأنصاري الحرص على المضي قدما رغم التعنت الإسرائيلي في تطبيق خطة وقف إطلاق النار بغزة، قائلا: "ما نطالب به هو دفع طرفي اتفاق غزة للتطبيق الكامل للخطة المتفق عليها".