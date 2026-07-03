رئاسة مدينة الشيخ زويد تدعو المواطنين للمشاركة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

أكدت رئاسة مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أهمية المشاركة المجتمعية في دعم المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال إيهاب بكير، رئيس مجلس مركز ومدينة الشيخ زويد، إن المبادرة تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحد من التلوث، وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، ونشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الأشجار، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحقيق عائد اقتصادي من خلال زراعة الأشجار.

ودعت رئاسة مركز ومدينة الشيخ زويد جميع المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها، والمشاركة في نشر ثقافة التشجير، إيمانا بأن حماية البيئة مسئولية مشتركة، وأن كل شجرة تزرع اليوم تمثل خطوة نحو مستقبل أكثر صحة وجمالا واستدامة.