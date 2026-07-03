أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص، الجمعة، عثور فرق الهندسة التابعة للجيش السوري على جثامين 5 أشخاص في محيط مطار "التيفور" العسكري شرقي حمص (وسط)، إثر انفجار لغم أرضي.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن المديرية قولها إن فرق الهندسة عثرت على 5 جثامين خلال تنفيذ عملية تمشيط دورية في محيط المطار على طريق حمص - تدمر.

وأضافت أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الضحايا قضوا جراء انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام، دون الكشف عن هوياتهم.

يأتي ذلك في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب في سوريا، إذ تسببت منذ عام 2011 بمقتل أو إصابة أكثر من 13 ألف شخص، وفق بيانات المرصد الدولي للألغام الأرضية.

وتواصل الجهات السورية المعنية، إلى جانب منظمات دولية بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في مناطق عدة من البلاد.

وتعلن السلطات السورية من حين إلى آخر سقوط قتلى ومصابين جراء انفجار مخلفات الحرب التي شنها نظام الأسد على الشعب طوال 14 عاما، بين 2011 و2024.

وأدت الحرب إلى سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع في البنى التحتية.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، ما أنهى حكم نظام الأسد.