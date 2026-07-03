مقتل 5 أشخاص في تبادل ضربات مميتة بين روسيا وأوكرانيا

أفادت السلطات المحلية، اليوم الجمعة، بمقتل 5 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على بلدة توكماك الخاضعة للاحتلال الروسي في جنوب شرقي أوكرانيا، بينما شنت موسكو هجمات جديدة على أهداف داخل أوكرانيا.

وقال يفجيني باليتسكي، الحاكم الذي عينته موسكو لمنطقة زابوريجيا، في منشور على تطبيق "تليجرام"، إن 18 شخصا آخرين أُصيبوا في الهجوم على توكماك.

وذكر باليتسكي أن الهجوم استهدف موقعا للبنية التحتية وأصاب سوقا داخل البلدة. ولم يتسن التحقق من صحة هذه الادعاءات من مصادر مستقلة.

وتقع توكماك على بُعد نحو 25 كيلومترا فقط من خط الجبهة.

وفي غضون ذلك، لقي مدني واحد على الأقل حتفه في هجوم روسي بقنبلة انزلاقية، وأُصيب خمسة آخرون، في مدينة زابوريجيا عاصمة الإقليم التي لا تخضع للاحتلال الروسي وفقا لما ذكره الحاكم العسكري إيفان فيدوروف عبر تطبيق "تليجرام".

وقال فيدوروف إن القنبلة ألحقت أضرارا بمبنى يضم شركة صناعية.

وفي الجانب الروسي من الحدود، قُتلت امرأة واحدة في هجوم صاروخي أوكراني استهدف مدينة بيلجورود غربي البلاد، بحسب السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وأوضح عمدة بيلجورود، فالنتين ديميدوف، أن المرأة توفيت متأثرة بإصابات شظايا ناجمة عن الانفجار، كما لحقت أيضا أضرار بمحطة للطاقة.