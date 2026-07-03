وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم نظيره التركي بعد وصف إسرائيل بـ مشكلة للبشرية: تحريض واضح على الإبادة

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نظيره التركي هاكان فيدان، بتجريد الشعب اليهودي من إنسانيته والتحريض على الإبادة الجماعية ضده، على خلفية تصريحات أدلى بها فيدان بشأن إسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية.

وشارك ساعر، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو على منصة "إكس" يتضمن ترجمة إنجليزية لمقابلة أجراها فيدان مع قناة "سي إن إن تيرك"، قال فيها وزير الخارجية التركي إن سياسات إسرائيل ونهجها "أصبحا عبئا لم يعد في مقدور البشرية تحمله".

وبحسب الترجمة، وصف فيدان أيضا إسرائيل بأنها واحدة من "المشكلات العامة للبشرية"، ودعا إلى ممارسة ضغوط دولية عليها.

ووصف ساعر، في منشوره على منصة "إكس"، تلك التصريحات بأنها "مقززة"، وقال إنها "تشكل تحريضا واضحا على الإبادة الجماعية."

وكتب ساعر، في منشور، بأن "تجريد الشعب اليهودي من إنسانيته وتصويره على أنه عبء لا يُطاق يمثل الخطاب المعتاد لأشهر طغاة التاريخ."

ودعا ساعر "العالم المتحضر" وحلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إصدار "إدانة واضحة لهذه الدعوة الصريحة لتدمير إسرائيل".

وجاءت تصريحات فيدان ردا على اعتراف إسرائيل الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن.

وحسب دراسات تاريخية، لقي نحو 5ر1 مليون أرمني حتفهم في عامي 1915 و1916 خلال الحرب العالمية الأولى، جراء عمليات قتل جماعي ممنهجة فى ظل الإمبراطورية العثمانية.

وترفض تركيا، الدولة التي ورثت الإمبراطورية العثمانية، مصطلح الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ما بين 300 ألف و500 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة أعمال عنف واضطرابات خلال الحرب.

ووصفت الحكومة التركية اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن بأنه خطوة ذات طابع سياسي انتقامي، ومحاولة لتشتيت الانتباه.