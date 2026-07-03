سوريا: القبض على لواء سابق في الأمن العسكري بعهد الأسد

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي "شمال شرق" خلال حكم نظام الأسد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوى الأمن الداخلي نفذت عملية أمنية نوعية استندت إلى رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب.

وأضافت أن ذياب، يعد "أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد النظام البائد".

وأشارت الوزارة، إلى أنه ترأس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018.

وذكرت أن اسمه ارتبط "بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة"، وأنه كان من المقربين من عدد من أبرز قادة الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق.

ولفتت الوزارة، إلى أن التحقيقات تشير إلى مسئوليته عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظتي الحسكة "شمال شرق" والقامشلي، وتسليمهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدنايا العسكري.

وأكدت أن العملية "تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في قضايا تمس أمن المواطنين، وتقديمهم إلى العدالة".

يأتي ذلك في إطار حملة تنفذها الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مسئولين وعناصر سابقين في نظام بشار الأسد، متهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع العاصمة دمشق، منهين حكم نظام بشار الأسد "2000-2024".

