بلومبرج: الناتو يبحث دورا محتملا لقواته في مضيق هرمز

قال نائب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، جون سترينجر، إن المناقشات جارية بالفعل بشأن الدور الذي قد تضطلع به قوات الحلف في مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرج».

وأضاف سترينجر، أن أوروبا تعمل على تعويض أي نقص في القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن «الناتو» يتوقع من جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك بريطانيا، الوفاء بالتزاماتها، بحسب هيئة البث البريطانية «بي بي سي».

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أكد للأمين العام للحلف مارك روته، في يونيو الماضي، التزام بريطانيا بتخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.