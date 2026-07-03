ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 4301 شهيد منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و301 شهيد و12 ألفا و199 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، وإن كان بوتيرة محدودة، رغم اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إنها أحصت 3 شهداء و3 جرحى خلال آخر 24 ساعة، ما رفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي إلى 4301 شهيد و12199 جريحا.

والأسبوع الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين غير محددتي الاسم.

غير أن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، وربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

وفيما رأى مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يمثل "خطوة أولى" على طريق استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وعودة النازحين إلى بلداتهم، قال "حزب الله" إن الاتفاق "منعدم الوجود" و"مذل".

واعتبر "حزب الله" أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب "تجاوز للخطوط الحمراء"، فيما احتج مناصروه في بيروت وقطعوا طرقا.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت إسرائيل خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من لبنان عام 2000.