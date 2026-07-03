أشاد ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، بالإمكانات التي يمتلكها قائد منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدًا أنه ينتمي إلى الفئة نفسها التي تضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لما يتمتع به من خبرة وتأثير كبير داخل الملعب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأسترالي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة بمواصلة المشوار في البطولة.

وقال مويس، في تصريحات لقناة "ON Sports"، إنه تابع ملخصات مباريات المنتخب المصري خلال دور المجموعات، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستويات مميزة، متوقعًا أن تكون مواجهة أستراليا قوية ومثيرة بين المنتخبين.

وأضاف أن البطولات الكبرى تُحسم غالبًا بفضل اللاعبين أصحاب الخبرات، مستشهدًا بما قدمه كل من لوكا مودريتش وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع منتخباتهم، مؤكدًا أن محمد صلاح يمتلك الخبرة والقدرات التي تؤهله لقيادة منتخب مصر نحو أدوار متقدمة، معتبراً أن "الفراعنة" يملكون فرصة جيدة لتخطي المنتخب الأسترالي.

وأوضح مويس أن المنتخب المصري يتمتع بمستوى فني متطور، مشيرًا إلى أن مفاجآت كأس العالم تظل واردة، خاصة مع استمرار اللاعبين في تقديم عروض قوية.

وعن مستقبل محمد صلاح، أكد المدرب الاسكتلندي أن رحيله عن ليفربول يمثل مصدر ارتياح لجماهير إيفرتون، نظرًا لما شكله اللاعب من خطورة كبيرة على منافسهم التقليدي، لكنه شدد على أن مسيرة صلاح لم تنتهِ بعد، متوقعًا أن يخوض تجربة جديدة بفضل إمكاناته ومستوياته المميزة.

ورفض مويس فكرة التعاقد مع صلاح لصالح إيفرتون، مؤكدًا أن انتقال أسطورة ليفربول إلى الغريم التقليدي أمر غير واقعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أستراليا ستخوض اللقاء بكل قوة بعد المستويات التي قدمتها في البطولة، لكنه رجح قدرة منتخب مصر على حسم المواجهة والتأهل إلى الدور التالي، رغم صعوبة المباراة.