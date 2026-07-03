أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن نيمار يشعر بالإحباط بسبب عدم مشاركته أساسيًا في بطولة كأس العالم 2026، لكنه يتعامل مع الوضع باحترافية ويواصل الالتزام الكامل داخل معسكر "السيليساو".

وفي تصريحات لصحيفة **Folha de São Paulo** البرازيلية، أوضح أنشيلوتي أن هدفه منذ توليه تدريب المنتخب هو بناء التشكيلة الأكثر قدرة على المنافسة في المونديال، مشيرًا إلى أن اختياراته الحالية لا تضمن مكانًا ثابتًا لنيمار في التشكيل الأساسي.

وقال المدرب الإيطالي إن شعور نيمار بعدم الرضا أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب يرغب في المشاركة، لكنه أشاد بسلوك النجم البرازيلي، مؤكدًا أنه يتدرب بجدية ويحظى بعلاقة مميزة مع زملائه داخل المنتخب، كما يمثل عنصرًا مهمًا داخل غرفة الملابس بفضل خبرته وشخصيته.

وأضاف أن الجهاز الفني يثق في الجاهزية البدنية لنيمار، مشيرًا إلى أن اللاعب قادر على خوض مباراة كاملة دون أي مشكلات، ويواصل العمل من أجل استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية.

وعن مواجهة النرويج في الأدوار الإقصائية، شدد أنشيلوتي على أن جميع مباريات هذه المرحلة تتسم بصعوبة كبيرة، موضحًا أن النجاح لا يعتمد فقط على الجوانب الفنية أو الخطط التكتيكية، بل يتطلب أيضًا تركيزًا ذهنيًا عاليًا حتى صافرة النهاية.

وأشار إلى أن مواجهة اليابان الأخيرة أكدت أهمية الحفاظ على التركيز طوال المباراة، لافتًا إلى أنه لا يعتبر أي لقاء محسومًا قبل نهايته، مهما كانت النتيجة.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالإشادة بمنتخب النرويج، مؤكدًا أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين يتقدمهم المهاجم إيرلينج هالاند، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل لاعبي العالم، معربًا في الوقت نفسه عن ثقته في قدرة المنتخب البرازيلي على تقديم مستوى قوي وتحقيق التأهل.