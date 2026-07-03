محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات لقاء الجمعة للأطفال بمسجد تل منصور ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال بمسجد تل منصور بقرية قليني بمركز الحامول، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر خطاب ديني وسطي معتدل، يسهم في بناء وعي الطفل بناء صحيحا، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء.

ويُعد هذا البرنامج مبادرة دعوية وتربوية تهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز الأخلاق الحميدة لدى الأطفال من خلال أنشطة متنوعة تقام عقب صلاة الجمعة مباشرة، وسط إقبال ملحوظ وتفاعل من الأطفال المشاركين، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير، قادر على التمييز بين المفاهيم الصحيحة والأفكار المغلوطة، وتحصينهم فكريا وسلوكيا على أسس سليمة.