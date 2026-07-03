بريطانيا: سجن رجلين بتهمة طعن صحفي إيراني في لندن

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن لمدة 8 أعوام و12 عاماً بحق رجلين رومانيين، لإدانتهما بطعن صحفي يعمل في قناة تلفزيونية ناطقة بالفارسية، في هجوم أكدت القاضية أنه نُفذ بتكليف من الدولة الإيرانية.

وكان الصحفي بوريا زيراتي، مذيع في قناة "إيران إنترناشونال" التي تتخذ من لندن مقراً لها، قد تعرض للطعن في ساقه في مارس 2024، أمام منزله الواقع في منطقة ويمبلدون بالعاصمة البريطانية.

وأدانت هيئة محلفين، الشهر الماضي، كل من نانديتو باديا (21 عاماً) وجورج ستانا (25 عاماً) بتهمة التسبب في جروح بقصد إلحاق أذى جسدي بالغ.

وقالت القاضية بوبي تشيما-جروب، خلال جلسة النطق بالحكم في محكمة الجنايات المركزية بلندن: "إن الأدلة تشير بشكل قاطع إلى أن هذا الهجوم نُفذ نيابة عن السلطات الإيرانية"، مضيفة: "أنا على يقين بأن هذا الهجوم تم تنفيذه لصالح دولة أجنبية ولمصلحتها".

ويزعم مسئولون أمنيون بريطانيون، أن إيران تقف وراء تزايد عدد المخططات على الأراضي البريطانية، حيث يتم استخدام وكلاء إجراميين لاستهداف وسائل إعلام معارضة، فضلاً عن الطائفة اليهودية.

وكانت قناة "إيران إنترناشونال" الفضائية قد تلقت تهديدات سابقة بسبب تغطيتها الناقدة للحكومة الدينية في طهران.

ويُعد زيراتي واحداً من أبرز الوجوه الإعلامية على القناة، حيث كشف المدعون العامون أن لوحة إعلانية تحمل صورته ظهرت في العاصمة الإيرانية، ومكتوب عليها عبارة "مطلوب حياً أو ميتاً".

وفي عام 2023، اضطرت المحطة إلى نقل استوديوهاتها مؤقتاً إلى واشنطن، بعد ما وصفته بتصعيد "التهديدات المدعومة من الدولة الإيرانية"، قبل أن تستأنف عملياتها لاحقاً من موقع جديد في لندن.