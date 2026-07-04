تحقيق في تكساس الأمريكية بشأن عدم تسليم تذاكر لمباريات كأس العالم

أعلن المدعي العام لولاية تكساس، الجمعة، فتح تحقيق مع شركة ستاب هاب في ظل عشرات الشكاوى من أن تذاكر كأس العالم لكرة القدم التي تم شراؤها عبر منصة إعادة البيع لم يتم تسليمها أبدا.

وكانت رويترز تحدثت الشهر الماضي مع مشجعين بكأس العالم اشتروا تذاكر عبر منصة إعادة البيع الأمريكية قبل أشهر من انطلاق البطولة، لكنهم اكتشفوا قبل ساعات من انطلاق مبارياتهم أن التذاكر لا يتم تسليمها.

وقال بعض المشترين لرويترز إن وعود شركة ستاب هاب بتسليم تذاكر جديدة دون أي تكلفة إضافية من خلال برنامج حماية المشجعين (فان بروتكت) لم تتحقق.

ولم تعلق شركة ستاب هاب بشأن إجراء تحقيق، لكن متحدثا باسمها قال في بيان إنها "تعمل بلا كلل لحل مشكلات توصيل التذاكر وضمان حضور كل مشجع لمباراته".

وأضاف البيان "حتى التجربة السيئة الواحدة تشكل خيبة أمل كبيرة للمشجعين ولنا. ولهذا السبب، في الحالات النادرة التي تنشأ فيها مشكلات، يوفر برنامج حماية المشجعين (فان بروتكت) تذاكر بديلة أو استرداد كامل للمبلغ".

وأفادت ستاب هاب بأن المشكلات نجمت إلى حد كبير عن خلل في البنية التحتية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). ونفى الفيفا هذا الادعاء، مؤكدا أن نظامه عمل بشكل موثوق.

وقال المدعي العام كين باكستون في بيان "يقوم مكتبي بالتحقيق في التقارير التي تفيد بأن ستاب هاب تقاعست عن تسليم التذاكر التي اشتراها مشجعو تكساس بشكل سليم.

وأضاف: "في كثير من الحالات، يعد حضور مباراة في كأس العالم تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.. إذا كانت شركة ستاب هاب تحرم سكان تكساس من هذه التجربة من خلال بيع تذاكر وهمية، فسوف يستخدم مكتبي كل الوسائل المتاحة لمحاسبتها ومساعدة المشجعين الذين تعرضوا للظلم".

وهناك مدينتان في تكساس، هما دالاس وهيوستن، من بين المدن المضيفة للبطولة، التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وشجع مكتب المدعي العام في تكساس السكان الذين اشتروا تذاكر كأس العالم عبر موقع ستاب هاب ولم يستلموها على تقديم شكوى إلى قسم حماية المستهلك التابع له.

وقدم مشجعون في وقت سابق من هذا الأسبوع دعوى جماعية ضد ستاب هاب بشأن مشكلات تتعلق بتذاكرهم لمباريات كأس العالم.