أعرب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الغامرة بعد قيادة الفراعنة إلى التأهل التاريخي لدور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن فرحة الانتصار لا يمكن وصفها، بعدما قدم اللاعبون كل ما لديهم حتى صافرة النهاية.

وقال عاشور في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الشعور رائع ولا يمكن وصفه، فقد خضنا مباراة قوية وقدمنا أداءً كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة، وبذل جميع اللاعبين مجهودًا هائلًا من أجل تحقيق هذا الإنجاز."

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى الجهاز الفني والجماهير التي لم تتوقف عن دعمنا. الفوز له مذاق خاص، وشعرنا وكأننا نخوض المباراة على أرض مصر بفضل المساندة الجماهيرية الكبيرة، وأتمنى أن يستمر هذا الدعم وأن يوفقنا الله فيما هو قادم."

وتحدث إمام عاشور عن أمنيته بلقاء نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، قائلًا: "أتمنى من كل قلبي أن ألتقي بأبو تريكة، وأشكره على كل الكلمات الطيبة التي قالها عني. حلمي أن أصل إلى جزء بسيط مما قدمه، ودائمًا أسمع من الجماهير أن أسلوبي يشبهه، وأتمنى أن أراه قريبًا."

ومن جانبه، رد محمد أبو تريكة على تصريحات عاشور، مشيدًا بما يقدمه مع المنتخب، وقال: "أنت أفضل مني، فقد سجلت هدفين في كأس العالم."

وأضاف أبو تريكة أن إمام عاشور يمتلك فكرًا كرويًا مميزًا وقدرة على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، إلى جانب مهارات وإمكانات فنية استثنائية، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة وأن يبتعد عن الإصابات، مؤكدًا أن إمكانياته لا تتوافر في كثير من اللاعبين.