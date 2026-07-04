دخلت بطولة كأس العالم 2026 التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبحت النسخة الأكثر تسجيلًا للأهداف العكسية في تاريخ المونديال، بوصول عددها إلى 13 هدفًا، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 12 هدفًا والمسجل في نسخة كأس العالم 2018.

وجاء الهدف العكسي الثالث عشر عن طريق محمد هاني، مدافع منتخب مصر، الذي سجل بالخطأ في مرماه خلال مواجهة أستراليا في دور الـ32، مانحًا المنافس هدف التعادل في الدقيقة 55.

ولم يقتصر الرقم السلبي على البطولة فقط، إذ أصبح محمد هاني ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين عكسيين في نسخة واحدة، بعدما سبق له التسجيل بالخطأ في مرمى منتخب مصر أمام بلجيكا بدور المجموعات، معادلًا إنجاز البلغاري إيفان فوتسوف الذي سجل هدفين عكسيين في مونديال 1966.

وشهدت النسخة الحالية تسجيل الأهداف العكسية بواسطة داميان بوباديلا (باراجواي)، ميرو موهايم (سويسرا)، محمد هاني (مصر) مرتين، أيمن حسين (العراق)، يزن العرب (الأردن)، محمد المناعي (قطر)، كاميرون بورغيس (أستراليا)، حسن تمبكتي (السعودية)، أبدوفوهد نعمتوف (أوزبكستان)، محمود أبو ندى (قطر)، ياسين بونو (المغرب)، وإلياس السخيري (تونس).

كما واصلت المنتخبات العربية تصدرها لهذه الظاهرة، بعدما ارتفع عدد الأهداف العكسية التي سجلتها إلى 9 أهداف في مونديال 2026، جاءت عبر:

* محمد هاني (مصر) أمام بلجيكا.

* أيمن حسين (العراق) أمام المكسيك.

* يزن العرب (الأردن) أمام كوريا الجنوبية.

* محمد المناعي (قطر) أمام كندا.

* حسن تمبكتي (السعودية) أمام إسبانيا.

* محمود أبو ندى (قطر) أمام البوسنة والهرسك.

* ياسين بونو (المغرب) أمام هايتي.

* إلياس السخيري (تونس) أمام هولندا.

* محمد هاني (مصر) أمام أستراليا.

وبذلك، يواصل مونديال 2026 تحطيم الأرقام القياسية، لكن هذه المرة عبر ظاهرة غير مألوفة، بعدما أصبحت الأهداف العكسية إحدى أبرز سمات النسخة الحالية من البطولة.