اللواء أيمن عبد المحسن: مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران خفضت شعبية نتنياهو لأدنى مستوياتها

قال اللواء أيمن عبد المحسن الخبير العسكري، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض في الوقت الحالي لضغوط كبيرة للغاية، مشيرا في الوقت ذاته إلى امتلاكه طموحات واسعة لخوض الانتخابات المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "القاهرة الإخبارية" أن الموقف الأمريكي، وبخاصة ما يتعلق بمذكرة التفاهم مع إيران، لا يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم "خفضت شعبية نتنياهو إلى أدنى مستوياتها".

وأشار إلى أن التركيز الأساسي للإدارة الأمريكية الحالية ينصب على ملف "البرنامج النووي الإيراني"، لافتا إلى ظهور تحد جديد يتمثل في مضيق هرمز.

ونوه بأن الملفات الأخرى التي تسعى إسرائيل لتحقيقها، والمتعلقة بمنظومات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تم إرجاؤها إلى الخلف.

وأضاف أن أذرع إيران في المنطقة، والتي تسببت في معاناة طويلة لإسرائيل عبر سلسلة من الحروب المستمرة، لم تكن هي الأخرى ضمن أولويات التفاهمات الحالية.

ولفت إلى أن الاتفاق مع لبنان "هش وغير ملزم"، مشيرا إلى صعوبة تنفيذه لوجود معضلة تتمثل في اشتراط إسرائيل نزع سلاح حزب الله بالكامل للانسحاب من جنوب لبنان، مقابل إصرار الحزب على الانسحاب الإسرائيلي الكامل قبل أي حديث عن السلاح.

وأوضح أن نتنياهو يسعى لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض، ويخطط لزيارات تهدف لرفع شعبيته، لاسيما في مستوطنات الشمال التي تمثل كتلة انتخابية تصل لـ 20%، مشيرا إلى نتنياهو يواجه انتقادات حادة من المعارضة ومن رئيس الأركان السابق.