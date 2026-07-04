نجم أستراليا: خسرنا أمام مصر بسيناريو قاس

أعرب جاكسون إيرفين، لاعب وسط منتخب أستراليا، عن حزنه الشديد بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام منتخب مصر بركلات الترجيح، مؤكدًا في الوقت نفسه فخره بالأداء الذي قدمه اللاعبون طوال المباراة.

وقال إيرفين، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب اللقاء: "إنها أصعب طريقة للخسارة، لقد منحنا أنفسنا أفضل فرصة ممكنة لتحقيق إنجاز لم يسبق لأي منتخب أسترالي تحقيقه، لكننا في النهاية خسرنا بركلات الترجيح."

وأضاف: "أنا فخور جدًا بكل لاعب، وخاصة أولئك الذين تحلوا بالشجاعة لتسديد تلك الركلات الحاسمة في النهاية."

وتابع: "إنها خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لهذا الفريق، وللكرة الأسترالية، لا شك لديّ في وجود لاعبين في غرفة الملابس هذه سيواصلون المسيرة ويحققون الخطوة التالية."

واختتم تصريحاته قائلًا: "أعتقد أننا تعاملنا مع المباراة بشكل جيد للغاية، وقلصنا من خطورة لاعبي الخصم البارزين، ربما كان بإمكاننا أن نكون أفضل قليلًا في الاستحواذ على الكرة، خاصة في الوقت الإضافي، لكن بشكل عام، أدرنا المباراة بشكل جيد للغاية".

وحجز منتخب مصر مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تفوق على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات دور الـ32.

وينتظر منتخب مصر في دور الـ16 الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، لمواصلة مشواره في البطولة.