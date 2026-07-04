 أحمد موسى يحتفي بتأهل المنتخب لثمن نهائي المونديال: والله وعملوها الرجالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد موسى يحتفي بتأهل المنتخب لثمن نهائي المونديال: والله وعملوها الرجالة


نشر في: السبت 4 يوليه 2026 - 12:40 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2026 - 12:40 ص

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب الوطني، بعد مواصلة رحلته التاريخية في كأس العالم 2026، وذلك عقب الفوز على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، والتأهل إلى دور الـ 16.

وأشاد عبر حسابه على منصة "إكس"، بهذا الإنجاز قائلا: "الحمد لله والشكر لله، والله وعملوها الرجالة، مصر العظيمة تكتب التاريخ بالصعود للدور 16 للمرة الأولى في التاريخ".

ووجه شكره لأبطال منتخب مصر، قائلا: "والله رجالة فرحتونا وفرحتوا العالم العربي كله".

وتابع توجيه رسائل الشكر والتقدير للكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، معقبا: "شكرا للكابتن المحترم حسام حسن، شكرا للجهاز الفني وبعثة المنتخب في أمريكا.. شكرا يا مصر.. عاش الرجال.. مبروك الفوز والصعود هي دي مصر".

وانتهى اللقاء في دالاس بالتعادل 1-1، بعدما منح إمام عاشور التقدم لمصر مبكرا، وتعادلت أستراليا بهدف عكسي من محمد هاني مطلع الشوط الثاني، وتترقب مصر مواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين حاملة اللقب والرأس الأخضر.

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