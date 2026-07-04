ما دور مبابي في تأهل مصر على حساب أستراليا في كأس العالم؟

في كرة القدم، لا تُحسم المباريات دائمًا بالقدم التي تسدد أو بالحارس الذي يتصدى، فهناك انتصارات تبدأ قبل صافرة البداية، وأخرى تُصنع في غرف التحليل، وأمام شاشات الحاسوب، وبين مئات الساعات من مشاهدة اللقطات وتفكيك أدق التفاصيل.

في عالم اللعبة الحديثة، أصبحت المعلومة سلاحًا لا يقل قيمة عن المهارة، وتحول محلل الأداء إلى أحد أهم عناصر الجهاز الفني، حتى وإن ظل بعيدًا عن الأضواء.

هذا المشهد تجسد بوضوح في اللحظات التي سبقت ركلات الترجيح بين منتخب مصر وأستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بينما كانت الكاميرات تترقب وجوه اللاعبين والجهاز الفني، التقطت لقطة لمحمود سليم، محلل أداء المنتخب الوطني، وهو يجمع لاعبي مصر حول جهاز لوحي، مستعرضًا لهم مقطع فيديو سريع قبل انطلاق الركلات الحاسمة.

لم تكن تعليمات سليم تقليدية أو كلمات تحفيزية، بل معلومات جُمعت بعد عمل طويل، ولقطات مدروسة لحارس أستراليا البديل ماتيو رايان، الذي شارك خصيصًا لخوض ركلات الترجيح.

ومن بين المقاطع التي شاهدها اللاعبون، برزت ركلة جزاء نفذها النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد أمام رايان، في محاولة لتقديم تصور عملي عن طريقة تحرك الحارس، واتجاهاته المعتادة، وكيفية التعامل معه في أكثر لحظات المباراة حساسية.

كان ذلك في ثواني قليلة وكانت كافية لنقل كم هائل من المعلومات إلى اللاعبين، في مشهد عكس حجم التطور الذي وصلت إليه كرة القدم، حيث قد تكون لقطة واحدة محفوظة في أرشيف الفيديو سببًا في ترجيح كفة فريق على آخر.

وربما لن يظهر اسم محلل الأداء في قائمة الهدافين أو صناع الأهداف، لكنه قد يكون شريكًا في صناعة الفوز.

فخلف كل تقرير فني، وكل مقطع فيديو يصل إلى اللاعبين، وكل تفصيلة عن منافس أو حارس مرمى، يقف عمل يومي شاق يعتمد على الرصد والتحليل والبحث، ليمنح الجهاز الفني أفضل صورة ممكنة عن المنافس. لذلك، لم تكن لقطة محمود سليم قبل ركلات الترجيح مجرد مشهد عابر التقطته الكاميرات، بل كانت نافذة كشفت جانبًا من المعركة الخفية التي تُخاض خارج المستطيل الأخضر، حيث تتحول المعلومة في كثير من الأحيان إلى مفتاح للانتصار، مما جعل هذه اللقطة تستحوذ على اهتمام التقارير العالمية.

ولعب الحارس الأسترالي ماتيو رايان في فريق ليفانتي خلال الفترة من 26 أغسطس 2025 حتى 1 يوليو 2026 وبعدها غادر وأصبح دون ناد حتى الآن.

وخلال تواجده مع ليفانتي سجل كيليان مبابي هدفين من ركلتي جزاء في الجولة السادسة و20 من عمر بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-26 وهي إحدى اللقطات التي استعان بها محمود سليم.