مصطفى بكري بعد تأهل المنتخب: فرحتنا تكمتل اليوم بافتتاح مركز القيادة الاستراتيجية

هنأ الإعلامي والكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بتأهل المنتخب إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «مبروك لمصر ، مبروك للشعب العظيم ومنتخبه الوطني.. (اليوم) تكتمل الفرحة بافتتاح مركز القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية».

وأضاف: مصر تنهض من جديد، عزيمة المصريين لا تلين، وإرادتهم قادرة على تحقيق المستحيل. . شكرًا للأبطال، والتهنئة للشعب المصري العظيم».

وتغلب منتخب مصر، على نظيره، أستراليا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب دالاس، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وبتلك النتيجة، يتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه، حيث ينتظر الفائز من مباراة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر.