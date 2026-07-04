 برشلونة يحتفي بإنجاز حمزة عبد الكريم بعد تأهل مصر لدور الـ16 بكأس العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برشلونة يحتفي بإنجاز حمزة عبد الكريم بعد تأهل مصر لدور الـ16 بكأس العالم

أحمد زاهر
نشر في: السبت 4 يوليه 2026 - 1:45 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2026 - 1:45 ص

حرص نادي برشلونة الإسباني على الاحتفاء بإنجاز لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما ساهم في تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة.

ونشر النادي الكتالوني، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، رسالة هنأ خلالها لاعبه ومنتخب مصر، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مواجهة دور الـ32 من البطولة.

ويُعد تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، إذ ينجح الفراعنة في بلوغ هذا الدور لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الدور ثمن النهائي الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.


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