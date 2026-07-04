مصطفى شوبير: سنقاتل حتى النهاية من أجل الجماهير والوطن

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه الفراعنة، بعد التأهل إلى المراحل الإقصائية من كأس العالم، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة إصرار كبير وروح قتالية منذ بداية البطولة.

وقال شوبير في تصريحات عبر موقع فيفا: "لا نصدق أننا حققنا هذا الإنجاز، أن نصل إلى هذا المستوى. لكن منذ اليوم الأول لنا هنا، اتفقنا على أننا لن نعود."

وأضاف: "لم نأتِ إلى هنا لمجرد خوض دور المجموعات ثم العودة إلى الديار... بذلنا قصارى جهدنا، وكان الحظ حليفنا. بالطبع أنعم الله علينا بالكثير، ونحن ممتنون لذلك، ونأمل أن نواصل المسيرة."

واختتم حارس المنتخب تصريحاته برسالة قوية، قائلًا: "سنقاتل حتى النهاية في كل مباراة، حتى لو واجهنا إصابات أو غيابات. سنلعب بروح واحدة من أجل الجماهير، من أجل الوطن، ومن أجل أنفسنا."