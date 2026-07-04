أكد أوير مابيل، مهاجم منتخب أستراليا، أن منتخب بلاده قدم بطولة مميزة رغم الخروج من كأس العالم 2026 أمام منتخب مصر، مشددًا على أن المشاركة كشفت عن العديد من المواهب الشابة القادرة على قيادة الكرة الأسترالية خلال السنوات المقبلة.

وقال مابيل، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "بالتأكيد، يجب أن نفخر بما حققناه كأمة في هذه البطولة."

وأضاف: "أعتقد أنها كانت بطولة رائعة لنا جميعًا كدولة، كما أنها أتاحت لنا فرصة رائعة لعرض مواهبنا الشابة."

وتابع: "أعتقد أنها كانت منصة ممتازة للاعبين الشباب لإثبات جدارتهم، وقد فعلوا ذلك بالفعل."

واختتم تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن استخلاصه من هذه البطولة."

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات دور الـ32.

وينتظر منتخب مصر في دور الـ16 الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، لمواصلة مشواره في البطولة.