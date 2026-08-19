العثور على شاب مقتولًا بطعنات داخل مسكنه بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان شاب مقتولًا داخل مسكنه بعزبة الجبرية الصغيرة التابعة لقرية كشيك بمركز أبو حماد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة أبو حماد، يفيد بالعثور على شاب داخل منزله مصابًا بعدة طعنات، وتوفي متأثرًا بإصاباته.

وبالفحص، تبين أن الجثمان للمجني عليه «حاتم. ع.»، 27 عامًا، ومصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات.

وتبين من التحريات الأولية وجود خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع تفاصيل الواقعة وضبط مرتكب الجريمة، مع الاستماع إلى أقوال الجيران وأسرة المجني عليه للوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.