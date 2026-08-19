رابطة العالم الإسلامي تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، "في انتهاك لكلِ القوانين والأعراف الدولية".

وندد محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، التي تتخذ من مكة مقرا لها، في بيان مساء الثلاثاء، بهذا "العدوان على سيادة سوريا ومقدراتها"، مجددا "التأكيدَ على التضامن الكامل مع سوريا، تجاه كلِ ما يهدد أمنها وسيادتَها وسلامة شعبها".

وتعرض محيط مطار أبو الظهور الثلاثاء لغارات جوية عدة، وسط تضارب بشأن هوية الجهة التي نفذتها، في وقت اتهم مصدر عسكري سوري إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وبحسب المرصد السوري، استهدفت الغارات منطقة المطار ومدرجه العسكري، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة، قبل أن يسمع لاحقا صوت طائرة مروحية في الأجواء الشمالية لمحافظة إدلب.