الأمم المتحدة: غارات إسرائيل على سوريا انتهاك مقلق لسلامة أراضيها

انتقدت الأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، ووصفتها بأنها "انتهاك مقلق" لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تتابع التطورات في الشرق الأوسط.

وردا على سؤال بشأن الهجمات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة على علم بهذه الهجمات، مؤكدا ضرورة وقفها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف دوجاريك: "هذا انتهاك مقلق آخر لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي. يجب وقف هذه الغارات الجوية، ونحن نعارضها".

وفجر الثلاثاء، استهدف الطيران الإسرائيلي مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بـ8 غارات جوية، ما أسفر عن أضرار مادية في البنية التحتية للمطار، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السورية الرسمية عن مصدر عسكري لم تسمه.

وقبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، كانت إسرائيل تشن هجمات على سوريا تستهدف مواقع لقوات موالية لإيران.

وعقب سقوط النظام، وسعت إسرائيل نطاق هجماتها لتشمل مستودعات الأسلحة والصواريخ ونقاطا عسكرية استراتيجية في أنحاء سوريا.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقال، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.