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أعداد جريدة الشروق
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قاليباف: الضغوط الأمريكية على إيران لانتزاع تنازلات لن تؤدي إلى نتيجة

أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2026 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2026 - 10:10 م

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، إن حسابات الإدارة الأمريكية القائمة على انتزاع تنازلات من إيران لم تكن مدرجة في الاتفاقات السابقة، عبر زيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها، لن تؤدي إلى أي نتيجة.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أشار قاليباف إلى محاولات الولايات المتحدة التضييق على إيران اقتصاديا من خلال فرض "حصار بحري" و"عقوبات جديدة".

وشدد قاليباف على خطأ حسابات واشنطن، قائلا: "يظن الأمريكيون أنهم بالضغط المفرط على إيران سيتمكنون من تحصيل تنازلات ليست جزءا من الاتفاق".

كما أشار إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير الدفاع بيت هيجسيث، اللذين توعدا بفرض إجراءات اقتصادية ضد إيران "لم يشهدها التاريخ".

وفي هذا السياق، خاطب قاليباف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: "بيسنت وهيجسيث يقدمان على أمر يفوق حجمهما. كفّ عن انتظار مجموعة المهرجين كي تخرج لك أرنبا من القبعة وتُنظف الفوضى التي صنعتها".

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