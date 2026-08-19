 اليونيفيل: نعمل على خفض التصعيد والعودة الفورية لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليونيفيل: نعمل على خفض التصعيد والعودة الفورية لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان


نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2026 - 10:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2026 - 10:08 م

علق داني الغفري، المتحدث باسم يونيفيل، على ما يمكن أن تقدمه اليونيفيل في حال استمرار إطلاق النار من الجانبين، وبقاء القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، واستمرار القدرات العسكرية لحزب الله.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن البعثة تواصل، من خلال آليات التنسيق والارتباط، الاتصال بلبنان وإسرائيل، طرفَي القرار 1701، بهدف خفض التوتر والتصعيد، والعمل على العودة إلى وقف كامل للأعمال العدائية.

وأضاف أن مستوى العنف شهد انخفاضًا ملحوظًا منذ نهاية يونيو الماضي، بعد ارتفاع حدته بشكل كبير منذ مارس الماضي.

لكنه لفت إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعًا في عدد المسيّرات والغارات الجوية الإسرائيلية داخل منطقة عمليات اليونيفيل.

وشدد الغفري على ضرورة العودة الفورية إلى وقف الأعمال العدائية والالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701، مؤكدًا أن ذلك يصب في مصلحة المدنيين على جانبي الحدود.

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