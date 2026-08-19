هيئة بريطانية: تضرر سفينة إثر استهدافها بمقذوفات مجهولة قبالة اليمن

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، تضرر سفينة شحن جراء استهدافها بـ"مقذوفات مجهولة" على بعد 40 ميلا بحريا جنوب غربي اليمن.

وقالت الهيئة في بيان: "بلاغ عن حادث وقع على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا (جنوب غربي اليمن)، حيث تعرضت سفينة شحن لهجوم بمقذوفات مجهولة، ما أدى إلى تضرر هيكلها بشكل تام".

وأضافت أن "السلطات تجري تحقيقا في الحادث، وتنصح بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الهيئة مقتل أحد أفراد طاقم سفينة جراء إصابتها بـ"مقذوف مجهول" أثناء عبورها مضيق هرمز.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء تعرض السفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار مادية وإصابة أحد أفراد طاقمها، قبل أن تعلن لاحقا وفاته.

ويشهد مضيق هرمز اضطرابا مستمرا في حركة الملاحة على خلفية المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وتأثر إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير الماضي هجمات على إيران، فيما ردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكنها تعثرت بسبب خلافات بشأن أمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.