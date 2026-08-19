مدمرة أمريكية على متنها 300 بحار تتعطل لمدة أربعة أيام في المحيط الهادئ

أكدت البحرية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مدمرة أمريكية على متنها نحو 300 بحار تعرضت لمشكلة فنية في المحيط الهادئ الشهر الماضي؛ مما تسبب في تعطلها لمدة أربعة أيام.

وذكر المتحدث باسم البحرية الأمريكية ماثيو كومر، في البيان، أن المدمرة يو.إس.إس بنفولد "أبلغت عن تعرضها لعطل هندسي في المولدات مما تسبب في انقطاع الطاقة يوم 24 يوليو الماضي".

وأوضح أن العطل ترتب عليه بقاء الطاقم بدون مياه شرب أو وجبات أو دورات مياه وأجهزة تكييف تعمل بشكل سليم، لعدة أيام على متن السفينة.

ووقع هذا الحادث في الوقت الذي تتعرض فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتساؤلات خطيرة بشأن جودة الحياة على متن السفن الحربية، وقدرة الجيش الأمريكي على توفير السفن خلال الصراع الدائر مع إيران.