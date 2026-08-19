زيلينسكي يستقبل السفير الألماني الجديد في كييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم السفير الألماني الجديد في كييف بوريس ريجه، أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي، مع بدء استلام مهام عمله، بحسب بيان عن مكتب الرئيس الأوكراني.

وبحسب البيان الصادر اليوم، قال زيلينسكي: "نفخر بأن لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء المخلصين"، وقدم الشكر لألمانيا على الدعم الذي تقدمه.

وأضاف: "دعم ألمانيا هو الأكبر في أوروبا، ونحن نعرف ذلك ونتذكره".

وتولى ريجه "64 عاما" مهام منصبه كسفير لبلاده في أوكرانيا الأسبوع الماضي، وهو يعتبر خبيرا في العلاقات الدولية والسياسات الأمنية، وسبق له شغل منصب مساعد سكرتير عام حلف الناتو للشئون السياسية والسياسات الأمنية في بروكسل.

وسوف يخلف ريجه السفير السابق هيكو توماس الذي من المقرر أن ينتقل إلى مدريد.

وتعتبر ألمانيا من أهم الدول التي تقدم الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الشامل الذي تتعرض له، والمستمر منذ قرابة أربعة أعوام ونصف.