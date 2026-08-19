حماس: نتنياهو يتعمد إفشال مفاوضات غزة وتقويض اتفاق وقف النار

اتهمت حركة "حماس"، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، وداعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذه.

جاء ذلك في بيان للحركة تعقيبا على قصف إسرائيلي استهدف مقهى في ميناء مدينة غزة، وأسفر، وفق البيان، عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وقالت إن "المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء، باستهدافه مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية، تمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا".

وأكدت أن ذلك "يكشف إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة جرائمها وتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق".

وأوضحت "حماس" أن "توقيت هذه الجريمة، في أعقاب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض".

وأضافت أن نتنياهو يتعمد "نسف المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفاق شرم الشيخ إلى الأمام".

واعتبرت الحركة أن ذلك يمثل "تحديا صارخا" للجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي المقابل، أكدت "حماس" والفصائل الفلسطينية "جديتها ومسؤوليتها في السعي لإنجاح الاتفاق"، وقالت إن ذلك تجسد خلال اللقاءات الأخيرة مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر والوسطاء.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين إلى "إلزام حكومة الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، ووقف جرائمها وتصعيدها".

كما طالبت بمنع نتنياهو من "مواصلة تعطيل اتفاق شرم الشيخ وتقويض جهود استكمال تنفيذه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أُستشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب 14 آخرون، جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مقهى مكتظ داخل ميناء الصيادين غربي مدينة غزة، وفق وزارة الصحة ومصدر طبي وشهود عيان.

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الهجوم استهدف قادة من حركة "حماس" في منطقة الشاطئ غربي مدينة غزة، زاعما أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته.

ولم يقدم الجيش دليلا على ادعائه بشأن هوية المستهدفين.

وسبق أن أعلن نتنياهو رفض خطة النقاط الـ15 الخاصة بغزة، وتمسكه بنزع سلاح "حماس" أولا، رغم أن خريطة الطريق التي أصدرها "مجلس السلام" في 31 يوليو الماضي تنص على نزع سلاح "حماس" والانسحاب الإسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية.

ويطالب نتنياهو بنزع سلاح "حماس" بالكامل قبل أن تبدأ إسرائيل سحب قواتها من غزة، بينما تقول الحركة إنها مستعدة لنزع سلاحها فقط إذا تزامن ذلك مع انسحاب إسرائيلي متدرج ومنظم من القطاع.

وتتواصل جهود الوسطاء لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، فيما أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1266 فلسطينيا وإصابة 4200 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.