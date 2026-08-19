اليونيفيل: انتهاء ولاية البعثة بلبنان في ديسمبر وبدء المغادرة التدريجية في 2027

قال داني الغفري المتحدث باسم قوة يونيفيل الأممية في لبنان، إن ولاية البعثة تقترب من نهايتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2790، الصادر في أغسطس 2025، والذي مدد ولاية اليونيفيل حتى 31 ديسمبر 2026.

وأوضح الغفري خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بحلول نهاية ديسمبر المقبل، ستتوقف عمليات البعثة، على أن يبدأ انسحابها تدريجيًا وبشكل آمن على مدار عام 2027.

وأضاف أن اليونيفيل تواصل، حتى انتهاء ولايتها، دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، من خلال تسيير الدوريات، ورصد التطورات داخل منطقة عملياتها وإبلاغ مجلس الأمن بها بصورة محايدة، فضلًا عن دعم الجهود الإنسانية ومساعدة السكان وتسهيل وصول قوافل المساعدات إلى المناطق المتضررة بشدة من الصراع الأخير.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قدم إلى مجلس الأمن، في يونيو 2026، رسالة تضمنت خيارات بشأن شكل الوجود الأممي في لبنان بعد انسحاب اليونيفيل.

وأوضح أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في وجود أممي يضم مراقبين غير مسلحين، تتولى قوة أممية مسلحة توفير الحماية لهم، على أن تضطلع هذه القوة بمهام المراقبة والرصد خلف الخط الأزرق، إلى جانب مساعدة الجيش اللبناني.

وأكد الغفري أن الرسالة أصبحت الآن قيد نظر مجلس الأمن، الذي يمكنه الاجتماع لمناقشة الخيارات المطروحة، سواء لتبني أحدها أو تعديله أو اختيار صيغة أخرى، أو عدم اتخاذ قرار جديد بشأن الوجود الأممي.

وشدد على أنه في حال عدم صدور قرار جديد من مجلس الأمن بشأن اليونيفيل بحلول نهاية العام، فإن ولاية البعثة ستنتهي، على أن تنفذ عملية الانسحاب تدريجيًا خلال عام 2027.