اليمن: مقتل ثلاثة مدنيين بقصف حوثي على الحديدة

أفاد مصدر عسكري يمني، مساء الثلاثاء ، بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل؛ جراء قصف صاروخي للحوثيين على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.

وذكر المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "مليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت صاروخين باليستيين على مزارع في مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة، ما أدى إلى مقتل مزارعين اثنين، إضافة إلى طفل يبلغ من العمر 13 عاما".

وأضاف المصدر، أن هذه حصيلة أولية، وأن السلطات ما زالت تحقق في الأمر.

وتخضع معظم محافظة الحديدة لسيطرة جماعة الحوثي، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق منها، بينها مديرية الخوخة الواقعة في الجهة الجنوبية من المحافظة الساحلية.

وفي وقت سابق اليوم، تبادلت القوات الحكومية والحوثيين هجمات في عدد من المحافظات بينها تعز والحديدة وشبوة ومأرب.