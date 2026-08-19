تعهدت نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا، يوم الاثنين، بالمساعدة في بناء 10 مدارس جديدة على الأقل في منطقة نائية في بلادها تعرضت لزلزال مدمر الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل المئات وألحق أضرارا بآلاف المنشآت التعليمية غربي كولومبيا.

وتعهدت النجمة ذات الشهرة العالمية صاحبة أغنية "هيبس دونت لاي" أثناء زيارة مفاجئة لكيبدو، عاصمة إقليم تشوكو الكولومبي، حيث تفقدت المدارس المتضررة، واحتضنت الطلاب وأخذت صورا معهم.

وقالت شاكيرا للصحفيين: "أكثر ما يقلقني هو ألا يعاد بناء المدارس بمجرد انتهاء هذه الحالة الطارئة.. كل يوم لا يذهب فيه الأطفال إلى المدرسة هو يوم يفوتهم فيه فرص في مستقبلهم".

ورافق شاكيرا هاورد بافيت، نجل الملياردير رجل الأعمال المحب للخير وارن بافيت.

ومن المقرر أن تتعاون مؤسسة هاورد جي. بافيت مع مؤسسة "فونداسيون بييس ديسكالسوس" أو (مؤسسة الأقدام الحافية) في المشروع.

وقال بافيت، خلال الزيارة: "عندما تتصل، ألبي النداء".

وقالت شاكيرا، أيضا للصحفيين أنها تخطط لتكريس جهودها الشخصية لإعادة بناء جامعة تكنولوجية محلية في مقاطعة تشوكو.

وأعلنت تعهدات بتقديم 500 ألف دولار من كل من صندوق التعليم العالمي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة "لايف نيشن"، فضلاً عن 250 ألف دولار من بنك التنمية لل أمريكتين اللاتينية والكاريبي (كاف)؛ بهدف إعادة بناء المدارس وإعادة الأطفال إلى الفصول الدراسية.

وأشارت السلطات، إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب في 10 أغسطس مساحة واسعة من غرب كومبيا، مما أسفر عن مقتل 287 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 26 ألف مسكن.

وذكرت الحكومة، أن 194 شخصا في عداد المفقودين، بينما تقدر قواعد بيانات أخرى تديرها جهات مدنية العدد بأكثر من 4100 مفقود.