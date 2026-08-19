وفاة 30 عاملا على الأقل إثر انهيار موقع لتعدين الذهب في أفريقيا الوسطى

أعلنت السلطات وسكان محليين في جمهورية أفريقيا الوسطى، أن 30 عاملا على الأقل لقوا حتفهم إثر انهيار موقع لتعدين الذهب.

وانهار منجم تقليدي بدائي صباح اليوم الثلاثاء في منطقة أبا بإقليم نانا - مامبيري، وفقا لما أفاد به فلوريان جاجيندي، أحد الناجين من عمال المناجم.

وأوضح أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن عمال آخرين يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض، لافتا إلى أن فرص العثور عليهم أحياء "باتت تتلاشى تدريجيا.

ومن جانبه، أفاد نائب رئيس بلدية المنطقة الفرعية سليمان بي، بأن فرق الإنقاذ والسكان نجحوا، على مدى عدة ساعات، في انتشال 30 جثة من المنجم المنهار، مشيرا إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.