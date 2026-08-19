العراق يدعو الشركات التركية للاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطاقة

صرح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بأن العراق يشهد مرحلة تنموية واعدة من الاستثمار في مشاريع عديدة في مجالات الطاقة والمطارات والسكك الحديدية ومشاريع الطاقة الشمسية.

ودعا الزيدي، خلال لقائه وفد رجال الأعمال الأتراك "الشركات التركية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً في مشاريع إنشاء وتشغيل المطارات، وتنفيذ مشاريع السكك الحديدية ضمن مشروع طريق التنمية إضافة إلى مدّ خط مترو يربط بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر: "لدينا فرص للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، عبر إنشاء المحطات الحرارية ومشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع السدود وتطوير القطاع الزراعي".

ومن جانبه، أعرب الوفد التركي، عن استعداد كبريات الشركات التركية للدخول في السوق العراقية والاستثمار فيها في ظل وجود ثقة متزايدة بالبيئة الاستثمارية في العراق وما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات لتعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تعزيز الشراكة، بما يفتح مجالات أوسع للعمل المشترك، ويشجع مساهمة الشركات التركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مختلف قطاعات التنمية في العراق.