الإمارات تعلن إيقاف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، إيقاف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي إيراني تعرضت له البلاد.

وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي، إن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران.

وأضافت: «تؤكد دولة الإمارات مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».

وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر.

وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخيين باليستيين من إيران باتجاه الدولة.

وقالت في بيان، إن أحد الصاروخين سقط خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.

وأضافت الدفاع الإماراتية، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.