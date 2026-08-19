باريس تطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين على خلفية الاعتداء على موظفين بالسفارة الفرنسية

اتهمت فرنسا إيران بالاعتداء على دبلوماسيين فرنسيين، وقررت طرد اثنين من موظفي السفارة التابعة للجمهورية الإسلامية ردا على ذلك، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الدبلوماسيين أعلنا "شخصين غير مرغوب فيهما" وعليهما مغادرة فرنسا في غضون الأيام المقبلة.



وكان بارو قد أعلن قبل حوالي شهر أن دبلوماسيين فرنسيين اثنين احتجزا من قبل قوات الأمن الإيرانية لعدة ساعات. وأضاف أن أحدهما تعرض أيضا للمضايقة. ووصف وزير الخارجية الحادث بأنه "عمل ترهيب خطير للغاية" ينتهك الحصانة الدبلوماسية.

وكان الموظفان في السفارة مسؤولين عن برامج تدعم المجتمع المدني الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالفنانين والباحثين.

واتهمت وزارة الخارجية الفرنسية إيران في بيان بعدم التحقيق في الاعتداء ومعاقبة المسؤولين عنه. وبدلا من ذلك، تم توجيه اتهامات كاذبة ضد الموظفين الفرنسيين في السفارة، حسبما ذكرت الوزارة.

ونفت إيران وقوع الاعتداء، وفقا لتقارير فرنسية. وقالت طهران إن الدبلوماسيين الفرنسيين خضعا لمجرد استجواب قصير بعد حضورهما اجتماعا مع أشخاص مطلوبين من قبل السلطات.

وبعد إقامة قصيرة في فرنسا، منعت إيران الدبلوماسيين من العودة إلى البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.