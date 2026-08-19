قال أحمد الترك، عضو مجلس الشيوخ، إن استخدام البعض النصوص الدينية لتبرير العنف يمثل خطرًا على المجتمع، مشددًا على ضرورة العمل على إعادة ترميم العقل الجمعي المصري وتعزيز قيم التعايش والترابط الاجتماعي.

وعلق "الترك" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، على ظاهرة المتهم الذي يظهر عبر صفحاته متحدثًا في أمور الشريعة ومستشهدًا بآيات القرآن الكريم، إن هناك مقولة منسوبة إلى ابن عربي تقول: "تتلون الحقيقة بلون العارف كما يتلون الماء بلون الزجاج".

وأضاف أن القرآن الكريم وسنة النبي بمثابة ماء السماء الطاهر المطهر، وأنهما جاءا للحياة والسلام الاجتماعي والنماء، مشيرًا إلى أن الخطر يبدأ عندما يأخذ شخص هذه النصوص ويحولها إلى أداة لتبرير العنف.

وتابع أن المجتمع المصري ابتُلي بهذه الظاهرة منذ أكثر من 100 عام، وزرع الاستعمار هذه "النبتة الخبيثة" من خلال الجماعات الدينية المتطرفة، والوصول إلى تفسيرات غربية للقرآن والسنة، تشكيكًا في الهوية الدينية والوطنية والتدين الوسطي المصري الذي عاش عليه المصريون.

وأشار إلى أن هذا الخطاب ظهر حين كان البعض يروج لفكرة أن جماعة الإخوان هم المسلمون فقط، وهم الذين سيدخلون الجنة، معتبرًا أن هذا النوع من الخطاب أدى إلى إضعاف الترابط الاجتماعي داخل المجتمع.

وتساءل: "هل نستطيع كنخبة إعادة ترميم العقل الجمعي المصري؟"، مؤكدًا أن الإجابة هي نعم، مشددًا على إمكانية إعادة الدفء النفسي والإيماني والأسري، والعمل على معالجة المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية.

وأكد على أن تحقيق ذلك يحتاج إلى استراتيجية واضحة وتعاون بين مختلف المؤسسات والنخب، قائلًا إن المشكلة تتمثل في أن كل طرف يعمل في مجاله دون أن يضع يده في يد الآخر.

واستكمل أن الرسالة التي يجب توجيهها للأطفال تقوم على أن الاختلاف يمكن أن يكون بداية للتعارف والتحاور والتعايش، وهذه هي رسالة الإسلام.

ولفت إلى أن بعض المثقفين والنخب تخلوا عن أدوارهم الوطنية والعلمية، وأصبحوا منشغلين بما سماه "بزنس تو بزنس"، والسعي وراء زيادة المتابعين والمشاهدات.

https://youtu.be/ndvOQgqwydo?si=6-vgd_WpAYCuppe6