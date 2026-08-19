اكتشاف بقايا هيكل عظمي بالقرب من موقع أثري في بيرو

كشف علماء آثار في بيرو يوم الثلاثاء عن بقايا هيكل عظمي لشخص بالغ يعتقدون أنه دفن كقربان بالقرب من قاعدة هواكا بوكلانا، وهي هرم قديم مبني من الطوب اللبن في ليما، عاصمة البلاد.



ويعتقد أن البقايا تعود لرجل ربما تم التضحية به خلال طقس تم فيه إغلاق قناة مرتبطة ببركة احتفالية.

وقالت جلاديس باز، عالمة الآثار التي قادت عملية التنقيب، إن العظام ستساعد الباحثين على فهم "طقوس ثقافة ليما" بشكل أفضل وإعادة بناء المراسم التي كانت تقام منذ مئات السنين.



وأوضحت باز أن الجثة دفنت داخل قناة، مستلقية على جانبها الأيسر، مع توجيه الجمجمة نحو الهرم والمحيط الهادئ.

وازدهرت ثقافة ليما بين القرنين الأول والسابع على طول الساحل المركزي الجاف لبيرو، قبل حوالي 700 عام من ظهور إمبراطورية الإنكا.



وهواكا بوكلانا واحدة من أهم المراكز الاحتفالية والإدارية لثقافة ليما، التي اختفت قبل قرون من قيام مجموعة من الفاتحين الإسبان بتأسيس مدينة ليما عام 1535.

واليوم، يحيط بالهرم متنزهات وشوارع مشجرة ومبان سكنية راقية في منطقتي ميرافلوريس وسان إيسيدرو.

وهواكا بوكلانا مفتوحة للسياح، وتضم مطعما يقدم الأطباق البيروفية الشهيرة مثل السيفيتشي ولحم البقر المقلي ولحم الألبكة المشوي.