إبراهيموفيتش: دموع صلاح؟ قائد يحمل آمال شعبه

أشاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالأداء الذي قدمه منتخب مصر في الفوز على أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة استحقوا العبور عن جدارة.

وقال زلاتان، في تصريحات عبر شبكة «فوكس سبورتس»: "أود أن أتقدم بخالص التهنئة إلى محمد صلاح ومنتخب مصر، لقد قدموا مباراة رائعة اليوم، وأنا متحمس للغاية للأداء الذي ظهروا به منذ بداية اللقاء وحتى نهايته".

وأضاف: "ما تحقق اليوم سيدخل تاريخ الكرة المصرية، بعدما قاد محمد صلاح منتخب بلاده بصورة مثالية إلى هذا الدور، وبالنظر إلى المباراة، كان تأثيره مذهلًا واستثنائيًا طوال اللقاء، وفي الموسم الماضي كنت أتساءل: هل يمكن أن يقدم هذا اللاعب موسمًا سيئًا؟".

وتابع: "القيادة والانضباط هما المعياران اللذان يعتمد عليهما صلاح، وهذا ما رأيناه جميعًا في نهاية موسمه مع ليفربول. لقد منح الفريق ثقة أكبر في الأداء الهجومي، ولم يحقق منتخب مصر الفوز بالحظ، بل استحقه عن جدارة بفضل ما قدمه داخل الملعب".

وعلّق إبراهيموفيتش على دموع محمد صلاح عقب التأهل، قائلًا: "لا تظنوا أن هذه الدموع تعني الضعف، بل هي دموع شخص حمل آمال أمة كاملة على كتفيه، وجاء اليوم الذي وصل فيه إلى ما كان يسعى إليه، بعدما عمل لسنوات طويلة من أجل هذا الحلم مع منتخب بلاده".

واختتم تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر سيكون خصمًا صعبًا لأي منافس في الدور المقبل، ولن يكون أبدًا مواجهة سهلة".

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات دور الـ32.

وينتظر منتخب مصر في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.