حجز منتخب الأرجنتين مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ32.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، حيث افتتح ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 29، قبل أن يتمكن ديروي دوارتي من إدراك التعادل لصالح كاب فيردي في الدقيقة 59.

وفي الشوط الإضافي الأول، تقدم ليساندرو مارتينيز مجددًا لصالح "التانجو" في الدقيقة 92، لكن المنتخب الأفريقي لم يستسلم، حيث سجل سيدني لوبيز كابرال هدف التعادل في الدقيقة 103.

وقبل نهاية اللقاء، حسمت الأرجنتين المواجهة لصالحها بعد هدف عكسي سجله ديني إديلسون في مرماه، ليمنح بطاقة العبور لرفاق ميسي إلى الدور المقبل.

وبذلك يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب مصر في مواجهة مرتقبة، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة حسمها الفراعنة من علامة الجزاء.